ONU acusa a Israel de uso ilegal de fuerza letal contra Hamás

Las Naciones Unidas mostraron este viernes su "enorme preocupación" por "el rápido deterioro" de la situación en Cisjordania y el "aumento del uso ilegal de la fuerza letal" por parte del Ejército de Israel, que ha incrementado sus operaciones tras los ataques lanzados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica o mejor conocida como Hamás contra el país.

La portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, ha explicado que la oficina ha confirmado la muerte de al menos 69 palestinos, incluidos 15 menores, a manos de las fuerzas de seguridad israelíes, entre ellos catorce muertos en un ataque con dron ejecutado el jueves en el campamento de refugiados de Nur Shams.

“We implore all parties to allow the rapid and unimpeded passage of humanitarian relief for all civilians in need, wherever they are.”



-- @UNHumanRights spokesperson Ravina Shamdasani, on the worsening situation in Gaza.https://t.co/uiKBorSRpi pic.twitter.com/HnnJqtuJng