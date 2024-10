ONU advierte que crisis en Gaza podría causar hambruna devastadora

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP) alertó esta semana sobre el riesgo de que la crisis humanitaria en Gaza se agrave hasta convertirse en una situación de hambruna si no se toman acciones urgentes.

Además, advirtió que, con la llegada del invierno, la escasez de alimentos podría desencadenar consecuencias devastadoras para la población afectada.

En un comunicado, la oficina de la ONU manifestó que ‘las restricciones a la ayuda humanitaria que llega a Gaza son severas’.

Según han señalado, un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), que engloba a una veintena de instituciones y organizaciones, en noviembre ‘más de 90 por ciento de la población de Gaza se enfrentaría a una grave crisis alimentaria’.

