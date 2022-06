El mundo enfrenta una “catástrofe” debido a la creciente escasez de alimentos en todo el planeta, advirtió el viernes el secretario general de Naciones Unidas.

Antonio Guterres dijo que la guerra en Ucrania ha contribuido a los trastornos causados por el cambio climático, la pandemia del coronavirus y la desigualdad, para producir una “crisis global de hambre sin precedentes” que afecta ya a cientos de millones de personas.

“Existe un riesgo real de que en 2022 se declaren múltiples hambrunas", dijo en un mensaje en video a las autoridades de docenas de países ricos y en desarrollo que participaban en una cumbre en Berlín. “Y 2023 podría ser incluso peor”.

Guterres destacó que las cosechas en Asia, África y América se verán afectadas ya que los agricultores de todo el mundo tratan de hacer frente al alza de los precios de los fertilizantes y la energía.

There is a real risk that multiple famines will be declared this year - and 2023 could be even worse.



We need strong political and private sector leadership for a coordinated multilateral response.



We cannot accept mass hunger and starvation in the 21st century.