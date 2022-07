ONU: Avanzan negociaciones sobre exportación de granos desde Ucrania

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que la primera reunión en varias semanas entre Rusia y Ucrania fue “un importante paso” rumbo a garantizar la exportación de granos desde los puertos de Ucrania en el Mar Negro, los cuales se necesitan con urgencia para ayudar a aliviar la crisis mundial de alimentos.

Guterres dijo que “se necesitará de más trabajo en las cuestiones técnicas” para llegar a un acuerdo, “pero el ímpetu es claro... estoy entusiasmado, pero aún no se completa”.

El funcionario habló en Nueva York horas después de que oficiales militares de Rusia, Ucrania y Turquía se reunieron con enviados de la ONU en Estambul para discutir la liberación de las millones de toneladas de grano para ser enviadas a los mercados mundiales, además de permitirle a Rusia exportar granos y fertilizante.

El ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, dijo que las partes llegaron a un acuerdo sobre el “control conjunto” de las embarcaciones que salgan y lleguen a los puertos, así como la seguridad de las rutas. Se establecería un centro de coordinación en Estambul que incluiría a funcionarios de Turquía, Rusia, Ucrania y Naciones Unidas, afirmó.

Las partes se volverán a reunir la próxima semana en Turquía, donde se revisarían los detalles y se firmarían acuerdos, añadió.

Akar indicó que las negociaciones se llevaron a cabo en un ambiente constructivo, y añadió: “Vemos que todas las partes están dispuestas a resolver este problema”.

Guterres indicó que ha estado presionando desde principios de junio para llegar a un acuerdo que permita la exportación de cereales y otros alimentos de Ucrania, no sólo vía terrestre, sino a través de los puertos bloqueados en el Mar Negro a causa de la guerra, y permitir que alimentos y fertilizantes rusos ingresen a los mercados mundiales sin restricciones.

“Hoy en Estambul hemos dado un paso importante, un paso para garantizar la exportación segura de productos alimenticios de Ucrania a través el Mar Negro”, dijo Guterres a los reporteros en las instalaciones de la ONU en Nueva York.

Lo llamó “un rayo de esperanza para aliviar el sufrimiento humano y reducir la situación de hambre en todo el mundo”.

La guerra ha obligado a que unas 22 millones de toneladas de cereales permanezcan en Ucrania, según el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Funcionarios de la ONU y Turquía, entre otros, buscan una solución que vacíe los silos a tiempo para la próxima temporada de cosechas en Ucrania. Algunos de los granos están siendo transportados a otros puntos de Europa a través de trenes, caminos y ríos, pero es una pequeña cantidad en comparación con las rutas por el Mar Negro.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que la guerra en Ucrania pone en riesgo los suministros de alimentos de muchas naciones en vías de desarrollo, elevando los precios de los alimentos a nivel global, y podría empeorar las condiciones de hambre para unas 181 millones de personas.

En tanto, Rusia señaló que presentó un paquete de propuestas para una “solución práctica y expedita” para desbloquear la exportación de granos ucranianos, pero no entró en detalles.

Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo, maíz y aceite de semilla de girasol a nivel mundial, pero la invasión rusa y la guerra han afectado la producción y han suspendido los envíos a través del Mar Negro hacia el Mediterráneo.

Turquía se ha ofrecido a brindar corredores seguros en el Mar Negro y ha trabajado con la ONU, Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo.

Antes de las reuniones, el ministro del Exterior de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo a The Associated Press que la exportación de grano desde los puertos de su país no se reanudará sin garantías para los propietarios de embarcaciones y cargamentos, y de mantener a Ucrania como una nación independiente.

Cualquier acuerdo necesita garantizar que Rusia “respetará estos corredores, que no entrará a la bahía y atacará los puertos o que no atacará los puertos desde el aire con sus misiles”, subrayó.

