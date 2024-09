ONU condena asesinato de atleta olímpica de Uganda a manos de su novio

La muerte de la atleta olímpica Rebecca Cheptegei, quien fue víctima de un ataque con un líquido inflamable a manos de su pareja, fue un hecho que indignó a decenas de personas, entre ellas, la ONU.

Luego de darse a conocer que la ugandesa que participó en el maratón de París 2024, sucumbió esta semana a las heridas que le dejó su novio keniano, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, condenó su asesinato.

From today’s noon briefing: on the murder of Olympic athlete Rebecca Cheptegei, which illustrates a much bigger problem that is all too often overlooked - femicide. pic.twitter.com/gTFT3WFLxv

Tras ello, destacó que la violencia de género es una de las violaciones de Derechos Humanos ‘más frecuentes del mundo’, apoyándose en las cifras de ONU-Mujeres y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que indican que cada 11 minutos muere de media una mujer o una niña a manos de su pareja o familiar.

We strongly condemn the murder of Rebecca Cheptegei, the third elite runner to be murdered in Kenya. All suspects were intimate partners of the athletes.



No impunity for perpetrators.

The trend of #femicide must be stopped.



Statement by @unwomenafrica https://t.co/KHT9D4fcrs pic.twitter.com/KLYAVcYq0d