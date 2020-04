ONU: Covid-19 agrava desigualdad para mujeres

Nueva York.- El secretario general de la ONU Antonio Guterres advirtió el jueves que la pandemia del coronavirus está agravando las desigualdades ya existentes y “está teniendo consecuencias sociales y económicas devastadoras para mujeres y niñas”, las cuales podrían revertir los avances limitados hacia la igualdad de género conseguidos en los últimos 25 años.

“En todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, la seguridad a la protección social, los impactos del COVID-19 se exacerban para mujeres y niñas simplemente en virtud de su sexo”, alertó Guterres en un mensaje de video y en un documento normativo.

#COVID19 could reverse the limited but important progress that has been made on gender equality and women’s rights.



Women's leadership and contributions must be at the heart of #coronavirus resilience & recovery efforts.