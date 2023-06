ONU: Guerra en Sudán desplaza a más de 2 millones de personas

La Organización de las Naciones Unidas ( ONU )informó este miércoles que el conflicto bélico en Sudán ha provocado el desplazamiento a más de 2 millones de personas.

Desde mediados de abril la nación ubicada en el noreste de África se ha enfrascado en el caos, luego meses de tensiones entre el ejército y su rival el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, se generaron combates a gran escala en la capital Jartum y en otras zonas.

La Asociación de Médicos de Sudán, que llevan el registro de las víctimas civiles, reveló que por lo menos 959 personas han fallecido y aproximadamente 4.750 han resultado heridos hasta el 12 de junio.

Sin embargo alertaron que los números podrían ser muchos mayores, considerando que no pudo tomar en cuenta a aquellos ciudadanos que murieron o fueron heridos durante los actuales combates en Geneina, la capital provincial de Darfur del Oeste

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) las batallas han obligado a más de 1.6 millones de personas a abandonar sus hogares buscando zonas más seguras dentro de Sudán.

También prevén que otros 530 mil huyeron hacia países vecinos como Egipto, Sudán del Sur, Chad, Etiopía, República Centroafricana y Libia.

Según el sistema de registro de desplazados de la OIM, los desplazamientos ocurrieron en las 18 provincias de Sudán, y Jartum lidera la lista con aproximadamente el 65%, seguidos por Darfur del Oeste con más del 17%,

Volker Perthes, enviado de la ONU en Sudán, informó el martes que los combates en Geneina han adquirido "una dimensión étnica", ya que milicias árabes y hombres armados vestidos con uniformes de la FAR muestran "un patrón emergente de ataques selectivos a gran escala contra civiles basados en su identidad étnica", añadiendo que "si se verifican, podrían constituir crímenes contra la humanidad"

The ongoing conflict in #Sudan continues to drive massive displacement and increasing humanitarian needs.@IOMSudan together with partners @SRCS_SD is distributing life-saving non-food item kits in El Obeid, North Kordofan to reach over 2,850 people forced to flee their homes. pic.twitter.com/ufNknLWq7r