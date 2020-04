ONU: espantoso aumento de violencia contra mujeres a raíz del Covid-19

Nueva York.- El creciente temor al coronavirus, así como sus consecuencias económicas y sociales, se ha visto acompañado por un “espantoso aumento global de la violencia doméstica”, indicó el domingo por la noche el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

El jefe de Naciones Unidas, que el 23 de marzo pidió un cese el fuego inmediato en los conflictos armados de todo el mundo para hacer frente a la pandemia, dijo en un comunicado que era hora de pedir el fin a toda violencia “en todas partes, ahora”.

Peace is not just the absence of war. Many women under lockdown for #COVID19 face violence where they should be safest: in their own homes.



Today I appeal for peace in homes around the world.



I urge all governments to put women’s safety first as they respond to the pandemic. pic.twitter.com/PjDUTrMb9v