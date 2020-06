Por primera vez en 75 años, líderes mundiales no irán a la ONU

Nueva York.- El presidente de la Asamblea General de la ONU, Tijjani Muhammad-Bande, dijo el lunes que los líderes mundiales no acudirán a Nueva York para su reunión anual a fines de septiembre por primera vez en los 75 años de historia del organismo debido a la pandemia de COVID-19.

Pero Muhammad-Bande señaló en una conferencia de prensa que en las próximas dos semanas espera anunciar cómo los 193 jefes de Estado y de gobierno pronunciarán sus discursos sobre apremiantes problemas locales y mundiales durante el así llamado Debate General de la asamblea.

