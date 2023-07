ONU pide fuerza internacional para apoyar a Haití

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, solicitó este jueves una fuerza internacional importante para ayudar Haití y poder restaurar la seguridad en la nación que además enfrenta serios problemas económicos.

En concretó el apoyo que pide el funcionario es para combatir las bandas armadas en la nación del Caribe, añadiendo que un especialista de la organización el país requiere hasta dos mil policías antipandillas adicionales.

Aclarando que la ONU no está solicitando una fuerza militar o una misión política.

Guterres realizó un llamado a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a las posibles naciones contribuyentes a "actuar ahora" para desplegar una fuerza multinacional para apoyar a la Policía Nacional de Haití a "derrotar y desmantelar las pandillas".

El jefe de la ONU, hizo una visita a la capital de Haití, Puerto Príncipe, el pasado sábado 1 de julio, le mencionó a los periodistas que las bandas criminales tienen un "dominio absoluto" sobre la población.

Añadiendo que el pueblo haitiano está atrapado en una “pesadilla viviente” con bandas armadas dominando puntos importantes del país, bloqueando carreteras, controlando el acceso a los alimentos y la atención médica e impiden el apoyo humanitario.

Declarando que "El pueblo haitiano está atrapado en una pesadilla viviente. Las condiciones humanitarias son más que espantosas".

William O'Neill, un experto independiente de la ONU para Haití, calcula que el país necesita entre 1.000 y 2.000 policías internacionales con experiencia en bandas criminales organizadas y su financiamiento, así como en secuestros y operaciones urbanas.

Resaltando que la calidad de los oficiales es más importante que la cantidad.

El abogado estadounidense ha estado trabajando en el país del Caribe durante más de 30 años y ayudó a establecer la Policía Nacional de Haití en 1995, le señaló a distintos medios: "Nunca había visto la situación tan mala como ahora".

Cuando se le cuestionó a Guterres sobre la estimación de O'Neill, el jefe de la ONU comentó que se debe evaluar el número correcto para una fuerza internacional y que, en cualquier caso, los números del experto "no reflejan ninguna exageración".

Agregando que la policía también requiere capacitación, equipamiento y financiamiento.

Por último es importante mencionar que nación caribeña ha estado pidiendo tal fuerza desde octubre del 2022.

