ONU pide a Israel y Hamás llegar a un acuerdo por el bien de la paz

António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a Israel y Hamás llegar a un acuerdo por el bien de la paz y acabar con la ‘terrible guerra’ en la Franja de Gaza.

La grave situación humanitaria se ha convertido en una ‘mancha moral’ para todo el mundo y que por desgracia, podría ampliarse a Líbano debido a las recientes tensiones entre el Ejército de Israel y el partido-milicia chií, Hezbolá.

The extreme level of fighting and devastation in Gaza is incomprehensible and inexcusable.



Nowhere is safe. Everywhere is a potential killing zone.



It is high time for the parties to show the political courage and political will to finally reach a deal.