ONU prevé crisis alimentaria por bloqueo de ayuda en Gaza

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó la situación en la Franja de Gaza como ‘devastadora’ y advirtió que los suministros de alimentos y necesidades esenciales se agotarán rápidamente si no se asegura la distribución de ayuda humanitaria a la población, considerando el bloqueo impuesto por Israel y los constantes bombardeos.

El responsable del PMA (WFP por sus siglas en inglés) para Palestina, Samer Abdeljaber, ha afirmado que trabajadores de la agencia están sobre el terreno y ‘haciendo todo lo que pueden’ para atender a la población, de tal manera que pueda ‘sobrevivir’.

Latest from #Gaza : 🔺On 11 October, WFP has delivered ready-to-eat food fresh bread to 175,486 displaced Gazans across 88 shelters. 🔺60,000 people in #Gaza redeemed emergency electronic vouchers to buy food from the local shops that remain open. 🔺Today, as shelters continue… pic.twitter.com/xISCtYUIoT

La organización reparte tarjetas con las que los ciudadanos pueden acudir a las tiendas que siguen abiertas, pero también ha comenzado a distribuir pan, latas y comida precocinada a unas 100 mil personas que se han refugiado con la UNRWA, la agencia que ayuda a los refugiados palestinos en Oriente Próximo.

En total, más de 260 mil personas han tenido que abandonar sus hogares.

El PMA aspira a repartir ayuda a más de 800 mil personas, si bien Abdeljaber ha advertido de que las cifras ‘aumentan cada día’.

Food distributions are underway in #Gaza and the #WestBank in response to soaring needs after the escalation in conflict – which has seen almost 264,000 people displaced in Gaza to date.



WFP aims to provide a critical food lifeline to over 800,000 people: https://t.co/JUWltJocw7