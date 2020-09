Se ha cumplido con evitar una tercera guerra mundial: ONU

Madrid.- El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha destacado este lunes que la ONU ha cumplido con su principal objetivo, evitar una tercera guerra mundial, en una declaración emitida con motivo del 75 aniversario de la organización que coincide con el Día Internacional de la Paz.

"Fueron necesarias dos guerras mundiales, millones de muertos y el horror del Holocausto para que los líderes mundiales optaran por la cooperación internacional y la supremacía de las leyes. Ese compromiso produjo resultados. Se ha evitado una tercera guerra mundial que tantos temían", ha afirmado Guterres durante una intervención ante la Asamblea General de la ONU.

Entre los hitos de la organización, Guterres ha citado la descolonización, la defensa de los Derechos Humanos, la ayuda humanitaria, el fin del Apartheid, la erradicación de enfermedades, la reducción del hambre, el desarrollo del Derecho Internacional y los acuerdos para proteger el medio ambiente.

