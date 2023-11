ONU y BRICS encabezarán foro virtual sobre guerra en Medio Oriente

Este martes se llevará a cabo un foro virtual encabezado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. y los líderes de Brasil -Luiz Inácio Lula da Silva-, Rusia -Vladímir Putin-, India -Draupadi Murmu-, China -Xi Jinping- y Sudáfrica -Cyril Ramaphosa-, pertenecientes a la organización BRICS.

El propósito de esta reunión, es discutir los ataques armados que persisten en Medio Oriente, a manos de Israel y el grupo Hamás, el cual ha acabado con la vida de cientos de personas.

