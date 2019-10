Operación en Siria es para crear corredor de seguridad: Turquía

Notimex

Ciudad de México.- La "Operación Fuente de Paz" iniciada por las Fuerzas Armadas Turcas, en el norte de Siria, es una intervención transfronteriza limitada para terminar con el corredor de terror que se ha creado al sur de Turquía con Siria, afirmó hoy el embajador de Turquía en México, Tahsin Timur Söylemez.

A través de un escrito, el diplomático expresó que a partir del miércoles 9 de octubre, se impulsó la operación para la seguridad nacional de Turquía, que busca eliminar la amenaza terrorista planteada por organizaciones como el Estado Islámico o las milicias kurdas de YPG/PKK.

Esto no es una invasión, dijo, la "Operación Fuente de Paz" es una intervención transfronteriza limitada para la seguridad al sur de la frontera con Siria. El objetivo de la operación es estabilizar el área para que los refugiados sirios puedan regresar a sus hogares voluntariamente, dijo el embajador turco.

"Vale la pena mencionar que Turquía es el hogar de millones de ciudadanos turcos de origen kurdo que viven en paz y armonía y una abrumadora mayoría de los kurdos en la región rechaza el terrorismo y organizaciones como el YPG / PKK", añadió.

La operación tiene una base firme en el derecho internacional que se realizará de conformidad con el derecho de Turquía a la legítima defensa como se describe en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) y 2178 (2014), 2249 (2015) y 2254 (2015) y en pleno respeto de la integridad territorial y la unidad de Siria, detalló el diplomático.

"La protección de los civiles será un principio general. De hecho, de nuevo en línea con la ejecución de anteriores intervenciones transfronterizas limitadas similares, la "Operación Fuente de Paz" se llevará a cabo con pleno respeto a la necesidad de proteger a los civiles y se proporcionará asistencia humanitaria a los necesitados", reiteró Tahsin Timur Söylemez.

El YPG/PKK, lo mismo que ISIS son grupos terroristas y no representan a los kurdos sirios, ya sea en Turquía, Irak, Siria o Irán. Su objetivo es crear un estado separado mediante el uso del terror y las denominadas "Fuerzas Democráticas de Siria" son solo un paraguas para esas agrupaciones, señaló.

El embajador destacó que los aliados que cooperan con el YPG/PKK saben que es una organización terrorista y el hecho de que estos lucharan contra el EI no los exime de sus acciones violentas contra civiles turcos y sirios.

Para Tahsin Timur, YPG/PKK ha perpetrado atentados dentro de Siria y contra sirios. El noroeste de Siria es un caso particular. Se han registrado más de 220 ataques y hay evidencias de que los integrantes del EI detenidos por YPG/PKK fueron liberados a cambio de infiltrarse en Turquía o el noroeste de Siria para realizar actos terroristas.

"La posición de Turquía y preocupaciones de seguridad nacional no son nuevas y fueron señaladas repetidamente a todos nuestros aliados, socios y amigos, incluso a los que tienen presencia militar y civil en el norte de Siria, en especial Estados Unidos", pero citó que las conversaciones con Washington sobre el establecimiento de una zona segura para enfrentar al EI no son concluyentes.

La operación no debería ser una sorpresa, dijo el funcionario, quien manifestó que en los últimos años han enfatizado que si es necesario, no dudaríamos en utilizar nuestro derecho de defensa propia derivado del derecho internacional, en el momento, forma y ubicación que elijamos. "No debe esperarse que Turquía tolere la presencia de terroristas en sus fronteras".

Turquía busca eliminar a los terroristas

Turquía no vacilará en su lucha contra el terrorismo. Tenemos la intención de continuar la operación hasta que todos los terroristas hayan sido eliminados de la región, nuestra seguridad fronteriza esté garantizada y los sirios locales hayan sido liberados de la tiranía de los grupos terroristas.

La única solución a este problema es la repatriación de todos los combatientes terroristas extranjeros por sus países de origen. En última instancia, este tema solo puede abordarse de manera efectiva mediante la acción colectiva de la comunidad internacional.

A medida que Turquía comienza a estabilizar áreas al sur de su frontera con Siria, parece haber mayor información errónea en la prensa internacional, lo que conduce a percepciones negativas. Turquía mantendrá los más altos estándares, dentro de los parámetros del derecho internacional, mientras que trabaja para eliminar la amenaza terrorista, concluyó el escrito.