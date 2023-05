‘Operación Identifícame’: Interpol nombrará a víctimas para resolver crímenes

Las 22 mujeres murieron, en su mayoría, de forma violenta. Sus cuerpos fueron encontrados en Alemania, Bélgica y Holanda a lo largo de 43 años, el último en 2019. Según la policía, algunos mostraban signos de maltrato o inanición.

Pero no se sabe quiénes son, lo que frustra la búsqueda de sus asesinos.

La policía espera que eso pueda cambiar con el lanzamiento de la ‘Operación Identifícame’ el miércoles, una campaña internacional con la que Interpol busca colaboración ciudadana para poner nombre a las víctimas.

Este avance permitiría, como mínimo, que los agentes puedan dejar de referirse a ellas por sus rasgos distintivos o su vestimenta (“la mujer con una flor tatuada", “la mujer de las uñas postizas”) o por el sitio donde se encontraron sus restos.

We are looking for names 🔑 The names of 22 women, victims of murder. They are someone's friend, sister, cousin, daughter or mother. And they matter. Details: https://t.co/PrrSg3ahrg pic.twitter.com/vNXXcFAGu0

El caso más antiguo, el de “la chica del estacionamiento", se remonta a 1976. Su cuerpo apareció en la autopista A12 en Holanda. Se cree que cuando murió tenía entre 13 y 20 años.

Interpol, la agencia de colaboración policial internacional con sede en Lyon, Francia, distribuyó reconstrucciones en blanco y negro de los rostros de algunas víctimas. La suya muestra a una mujer joven con el pelo largo y oscuro y ojos brillantes.

En un comunicado que citaba a las policías holandesa, alemana y belga, Interpol apuntó que se cree que algunas de las mujeres procedían de Europa del Este y que sus cuerpos podrían haber sido abandonados en Bélgica, Holanda y Alemania para confundir a los investigadores.

Las autoridades esperan que conocer los nombres pueda llevar a pruebas sobre los posibles autores y mostrar algún tipo de relación entre los casos.

Interpol ofrece detalles de cada caso en su web. Además de las reconstrucciones faciales de algunas, incluye imágenes de joyas y otros objetos encontrados junto a los cuerpos, así como formularios de contacto para quienes puedan tener información.

For the first time, details of INTERPOL Black Notices are publicly available. And we need your help.



Find out more about Operation #IdentifyMe, an international appeal to identify 22 women found dead in Belgium, Germany & The Netherlands 👇https://t.co/BS5ZM5ELCI