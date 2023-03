Ordenan 36 meses de cárcel preventiva a expresidente de Perú

El magistrado Juan Checkley, ordenó una segunda prisión preventiva para el expresidente peruano, Pedro Castillo, quien actualmente cumple una prisión preventiva de 18 meses tras haber sido acusado de conspiración.

De acuerdo con la orden del juez peruano, esta segunda prisión preventiva es por un caso distinto, ya que se le incluye a Pedro Castillo los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, por los casos de indicios al verse involucrado en la compra de biodiesel para Petroperú y en la licitación irregular para la construcción de un puente en la Amazonía, provocaría que permanezca tras las rejas hasta marzo de 2026.

El juez asimismo consideró que el expresidente podría fugarse de Perú si queda libre debido a que su esposa y dos hijos están asilados en México desde que fue destituido el 7 de diciembre por el Congreso cuando intentó disolverlo.

Tras la destitución de Castillo, el Parlamento nombró como sucesora a la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien tomó el poder el 7 de diciembre.

Desde esa fecha se han desatado manifestaciones en todo el país para exigir la renuncia de Boluarte y de los miembros del Parlamento así como la realización adelantada de comicios. Muchos manifestantes también exigen la libertad y restitución de Castillo.

Hasta el día de hoy se han registrado más de 66 muertos en las protestas, entre ellos 48 civiles en los choques con las fuerzas de seguridad de Perú.

