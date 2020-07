Habrá “retirada por fases” de agentes federales en Oregon

Portland.- La gobernadora de Oregon anunció el miércoles que los agentes federales que se han enfrentado con los manifestantes en Portland comenzarán lo que ella llamó una “retirada por fases” de la ciudad más grande del estado.

La gobernadora Kate Brown dijo el miércoles que los agentes comenzarán a salir del centro de la ciudad el jueves.

El anuncio fue hecho luego de que un funcionario de la Casa Blanca revelara que el gobierno del presidente Donald Trump estaba en negociaciones con la oficina de la gobernadora para disminuir la presencia de agentes federales que fueron enviados para sofocar dos meses de protestas en Portland si el estado aumentaba su propia actividad policial.

After my discussions with VP Pence and others, the federal government has agreed to withdraw federal officers from Portland. They have acted as an occupying force & brought violence. Starting tomorrow, all Customs and Border Protection & ICE officers will leave downtown Portland.