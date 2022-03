OTAN denuncia a Rusia por el uso de bombas de racimo en Ucrania

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, denunció este viernes que Rusia ha utilizado bombas de racimo, artillería ampliamente prohibida en Ucrania.

"Esto es brutalidad. Esto es inhumano. Esto es una violación del derecho internacional", dijo Stoltenberg.

El ejército ruso habría utilizado bombas de racimo, que no hacen distinción entre objetivos militares y civiles en Kharkiv (Este de Ucrania), lo que podría constituir un crimen de guerra, afirmó también la organización Human Rights Watch (HRW).

Las fuerzas rusas usaron estas armas "en al menos tres zonas residenciales en Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, el 28 de febrero", detalló esta organización estadounidense de defensa de los derechos humanos.

Las bombas de racimo contienen varias decenas de pequeñas bombas que se dispersan en un amplio perímetro y algunas de ellas no explotan en el momento del lanzamiento, lo que puede comportar que se conviertan en minas antipersona.

La Convención de Oslo de 2008 (que Moscú no firmó), prohíbe su utilización. "Su uso masivo en zonas habitadas por algunos ejércitos provocó, en los países implicados, daños humanitarios desproporcionados", según un informe del Senado francés.

Myjailo Podoliak, asesor del presidente de Ucrania manifestó que podría llevarse a cabo la tercera reunión de negociaciones entre su país y Rusia, la fecha estimada podría ser este fin de semana.

De acuerdo con Podoliak, Ucrania está en espera y se mantiene en “contacto permanente” con el país liderado por Vladimir Putin.

“Cuando esté claro que estamos listos a avanzar y conversar sobre un cese el fuego, podremos ir de inmediato” declaró Podoliak.

Mientras que el negociador ruso declaró que es posible que la tercera reunión sea en otro país, manifestaron les gustaría elegir a Turquía o Polinia como cede.

También informó sobre la creación de un grupo de trabajo conformado por representantes de Ucrania, Rusia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la creación de corredores humanitarios para la evacuación de civiles.

Right now, German Chancellor @OlafScholz is talking to the Russian President about humanitarian corridors. The world has finally realized the whole catastrophe organized by Russians. On our side, Iryna Vereshchuk and Serhiy Trusov are responsible for the humanitarian corridors.