EEUU: fracaso de Trump; pierde otra demanda postelectoral

Wisconsin.- El presidente Donald Trump perdió el sábado otra demanda federal presentada en Wisconsin con la que el mandatario saliente buscaba ser declarado ganador sobre el demócrata Joe Biden. El juez federal de distrito Brett Ludwig dijo que los argumentos de Trump “fracasan de hecho y de Derecho”.

Se trató de la segunda derrota legal de Trump en un día en el estado.

El viernes, el presidente perdió otra demanda federal con la que también intentó descalificar más de 221.000 votos en los dos condados más demócratas de Wisconsin. En cambio, Trump no está impugnando ningún voto en los condados donde sí ganó.

NEW: Another Trump-appointed federal judge (Brett Ludwig of Wisconsin) has dismissed a @TeamTrump case trying to overturn election results.



This one heard arguments on merits and ruled against @realDonaldTrump. pic.twitter.com/r2qUTozo0P