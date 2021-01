¡Paciencia!, pide Merkel a alemanes por falta de vacunas y confinamiento

Berlín.- La Canciller Angela Merkel instó el jueves a los alemanes a dejar de quejarse por la lenta distribución de una vacuna contra el Covid-19 y defendió la decisión de extender el confinamiento como una medida necesaria para frenar una variante más agresiva del coronavirus.

Merkel dijo en una conferencia de prensa que sería un error aliviar las restricciones ahora que la mutación identificada inicialmente en Inglaterra fue hallada en Alemania, el país más poblado de Europa y su mayor economía.



"Nuestros esfuerzos se enfrentan a una amenaza y esa amenaza está más clara ahora que al comienzo del año, y es la mutación del virus", comentó Merkel, agregando que la nueva variante no es la dominante aún en Alemania.



Merkel defendió la decisión de garantizar las vacunas a través de la Comisión Europea, rechazando a los partidarios de hacerlo en solitario, que afirman que Alemania podría haberse asegurado más vacunas con mayor rapidez por su cuenta.

Alemania ha tenido que aplazar la apertura de algunos de sus centros de vacunación tras recibir menos dosis de lo esperado por un descenso temporal de la entrega de vacunas por parte del laboratorio estadounidense Pfizer y su socio germano BioNTech.



"Entiendo la impaciencia", afirmó Merkel al ser preguntada acerca de si debe una disculpa a sus compatriotas. "No hay ninguna razón para criticar a BioNTech. Es gente que trabaja día y noche (...) y nos estamos beneficiando de eso. ¿Cómo nos podemos quejar siquiera?".



Alemania, que lleva confinada desde principios de noviembre, reportó más de mil muertes y más de 20 mil nuevas infecciones el jueves.

Merkel y los líderes estatales acordaron el martes extender un duro confinamiento que mantendrá cerrados los colegios, restaurantes y negocios no esenciales hasta el 14 de febrero.



Merkel dijo que las medidas son más urgentes ahora para impedir que la mutación se propague y cause más caos.



"No podemos esperar a que esta amenaza nos golpee con un agresivo aumento de las infecciones, ya que podría ser demasiado tarde para impedir una tercera ola de la pandemia. Aún podemos evitarlo. Todavía tenemos algo de tiempo".

(Con información de Reuters).

