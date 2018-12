Reservo seis vuelos de avión para pasar Navidad con su hija

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre reservó seis vuelos para poder pasar tiempo con su hija aeromoza, a la que le tocó trabajar durante Nochebuena y Navidad.

Hal Vaughan tiene una hija azafata llamada Pierce. Cuando se enteró que debido a su trabajo en Delta Airlines ella no podría estar presente en la cena navideña decidió hacer lo posible para remediarlo.

Como Pierce tenía programados varios vuelos durante Nochebuena, su papá se puso a revisar los horarios y rutas de los aviones donde ella iría abordo y reservó boletos para acompañarla en cada uno de ellos.

Esta historia se volvió viral luego de ser compartida en Facebook por Mike Levy, un pasajero que se sentó junto a Hal en uno de estos vuelos que iba de Fort Myers (Florida) a Detroit (Michigan).

"Tuve el placer de sentarme al lado de Hal en mi vuelo de regreso a casa. Su hija Pierce era nuestra azafata que tuvo que trabajar en Navidad. Hal decidió que pasaría las fiestas con ella. Entonces, él está volando en cada uno de sus vuelos hoy y mañana en todo el país para pasar tiempo con su hija en Navidad. ¡Qué padre tan fantástico! Les deseo a ambos una muy feliz Navidad”

En su cuenta de Facebook, Pierce comentó que ésta fue la primera vez que su papá usó el beneficio de descuento para los familiares de los empleados de la aerolínea.

