Padres ocultaron durante 2 años el cadáver de su hijo en el refrigerador

Increíble pero cierto. Un padre y una madre enfrentan a la justicia de Estados Unidos tras descubrirse que durante dos años ocultaron en el refrigerador el cadáver de su hijo, de cinco años de edad.

De acuerdo con información de New York Post, este caso macabro ocurrió en Chesterfield, Virginia, donde Kassceen Weaver (padre adoptivo de menor), de 49, y Dina D. Weaver, de 48 años de edad; fueron detenidos y acusados de conspiración para esconder un cadáver.

Primeros informes del caso revelan que el cuerpo del pequeño Eliel Adon Weaver, de 5 años de edad, se encontró congelado dentro del refrigerador en mayo pasado, tras lo cual la pareja fue detenida.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del niño, la policía sospecha que los padres guardaron los restos después de un incidente aún no determinado.

Sin embargo, lo extraño del caso es que al parecer, el cadáver estuvo dos años y medio en el refrigerador.

Pero lo más indignante de este lamentable hecho es que Kassceen y Dina fueron liberados tras el pago de una fianza de 35 mil dólares, aunque el caso en su contra persiste bajo cargos de homicidio doloso, violencia doméstica y ocultación de un cadáver.

Eliel Adon Weaver, de 5 años de edad. (Imagen: WTVR)

El caso de Eliel Adon Weaver sorprendió a los vecinos

“Yo no lo podía creer. No en ese vecindario. Simplemente, yo no lo podía creer”, dijo Collin Brown, una de sus vecinos.

La mujer añadió que conocía a Kassceen por ser un buen vecino, aunque Dina era más retraída.

Otros vecinos indicaron a que la pareja tiene otro hijo.

“Nosotros lo vimos trayendo un camión aquí y sacando el refrigerador de ahí y poniéndolo en el vehículo. Yo estaba como, ‘¿qué ellos están haciendo? ¿Qué hay en el camión?'”.

La pareja debe comparecer ante el juez el próximo 5 de agosto. Sin embargo, aunque algunos vecinos dicen haberlos visto por el barrio, se desconoce su paradero.

(Con información de redes sociales, New York Post y 6 News)

