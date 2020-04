Padres ya no soportan la escuela en casa de sus hijos y prefieren que vean películas a educarlos

Estados Unidos.- Crecen las tensiones en los hogares estadounidenses a medida que comienza la segunda o incluso la tercera semana de educación a distancia, y algunos padres extenuados dicen que será la última.

En medio de la andanada de aplicaciones pedagógicas, reuniones por video y tareas por correo electrónico a la que obliga la escolaridad en casa impuesta por la pandemia, algunos padres exhaustos optan por desconectar a los chicos por el resto del ciclo escolar.

Otros se concentran en la tarea escolar en el fin de semana o se toman días de licencia del trabajo para ayudar a sus hijos a realizar en un día las tareas de una semana.

El estrés se multiplica en las familias con varios hijos en distintos grados o cuando los padres pasan largas horas fuera del hogar. En algunos casos, los hermanos mayores deben ocuparse de los menores, lo que no les deja tiempo para su propia tarea.

