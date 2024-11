Paetongtarn Shinawatra se convierte en la Primera Ministra de Tailandia

Paetongtarn Shinawatra, hija del controvertido exlíder Thaksin Shinawatra, asumió oficialmente el cargo de primera ministra de Tailandia el domingo, tras recibir una carta real de apoyo. Su nombramiento se produjo dos días después de ser elegida por el Parlamento, luego de que una orden judicial destituyera a su predecesor.

Con esta elección, Paetongtarn se convierte en la tercera miembro de la familia Shinawatra en liderar el gobierno tailandés, siguiendo los pasos de su padre, Thaksin Shinawatra, y su tía, Yingluck Shinawatra. Ambos exlíderes fueron destituidos en golpes de estado y se vieron obligados a exiliarse, aunque Thaksin regresó a Tailandia el año pasado cuando el partido Pheu Thai, al que pertenece Paetongtarn, formó un gobierno.

La nueva primera ministra recibió su carta de nombramiento en una ceremonia celebrada en la sede del partido en Bangkok. A la ceremonia asistieron figuras destacadas de los partidos que integran la coalición de gobierno, así como su padre, quien, aunque no ocupa un cargo oficial, es considerado el líder extraoficial de Pheu Thai.

El nombramiento de Paetongtarn se produce después de que su predecesor, Srettha Thavisin, fuera destituido por la Corte Constitucional debido a una grave falta ética relacionada con el nombramiento de un ministro con antecedentes de desacato. Con 37 años, Paetongtarn es la mandataria más joven en la historia de Tailandia y la segunda mujer en liderar el gobierno, tras su tía Yingluck.

Pheu Thai, el partido que representa Paetongtarn, es el más reciente de una serie de partidos populistas vinculados a Thaksin, quien fue derrocado en un golpe militar en 2006, lo que desató años de tensiones políticas en el país.

