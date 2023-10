Pakistán ‘encarcelará’ a padres que se nieguen a vacunar a sus hijos

En una controvertida estrategia para combatir la poliomielitis, las autoridades de la provincia de Sindh en Pakistán están considerando el envío a la cárcel por un mes a los padres que se nieguen a llevar a sus hijos a vacunar contra la polio y otras ocho enfermedades comunes.

Este enfoque está diseñado para abordar un desafío importante en la región, pero genera preocupaciones sobre la confianza en las vacunas y su efectividad.

La propuesta ha generado inquietudes entre expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras organizaciones, quienes temen que esta estrategia pueda aumentar la desconfianza en las vacunas, especialmente en un país donde abundan las teorías conspirativas y donde muchos vacunadores han sido víctimas de violencia.

Además, la situación se complica por el hecho de que las vacunas orales actualmente son responsables de la mayoría de los casos de polio en el mundo. El director de lucha contra el polio de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Hamid Jafari, advierte que la coerción puede ser contraproducente y que la clave para aumentar las tasas de vacunación radica en comprender las razones del escepticismo y abordarlas, posiblemente involucrando a líderes comunitarios y religiosos de confianza.

A pesar de la propuesta, algunos expertos creen que Pakistán podría estar considerando esta medida más como un último recurso y que no necesariamente se aplicaría en la práctica.

Hasta el momento, Pakistán, junto con Afganistán, es uno de los dos países donde la poliomielitis aún no ha sido erradicada, y la campaña para combatir esta enfermedad requiere recursos considerables, financiados en gran parte por países donantes y organizaciones como la Fundación Bill & Melinda Gates.

Our best opportunity to interrupt polio transmission in #Afghanistan is right now. Good luck to our tireless frontline workers as they begin the third nationwide polio campaign this week. Their hard work and dedication helps bring us closer to ending polio for good. #VaccinesWork pic.twitter.com/ZMpTAzJt3U