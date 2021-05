Palestinos lanzan cohetes, Israel responde bombardeando Gaza

El enfrentamiento entre Israel y Hamas provocado por semanas de tensiones en Jerusalén se intensificó el martes, cuando Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra la Franja de Gaza, mientras que los extremistas atacaron el sur de Israel con cientos de cohetes. Los nuevos intercambios mataron a decenas de milicianos y civiles en Gaza y al menos dos mujeres israelíes.

El aluvión de cohetes disparados desde la Franja de Gaza y los ataques aéreos de Israel contra el territorio continuaron casi sin parar durante todo el día, en lo que parecían ser algunos de los combates más intensos entre Israel y Hamas desde su guerra de 2014.

El fuego fue tan implacable que el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro pareció estar abrumado. Se veían columnas de humo emergiendo de muchos lugares en la Franja de Gaza.

