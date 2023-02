Panamá sacrifica mil 500 aves por un foco de influenza aviar

Las autoridades agropecuarias de Panamá sacrificaron unas mil 500 aves de traspatio debido a un foco de influenza aviar detectado en áreas de difícil acceso al norte y centro del país centroamericano.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que las aves fueron sacrificadas en al menos tres comunidades de la provincia de Veraguas, en la vertiente del Caribe, tras registrarse casos de la enfermedad y como medida de precaución.

Se estableció también un cerco sanitario y la logística para llevar alimentos con proteínas a los habitantes de esas comunidades afectadas que se dedican mayormente a la cría de aves de corral para consumo familiar.

En Panamá también se han encontrado casos de influenza aviar en un área del Pacífico y al oriente del país.

El virus suele llegar a los territorios debido a las aves migratorias y aunque no es común puede contagiarse a los humanos cuando estos tienen contacto directo o manipulación de animales infectados en criaderos o las granjas que producen también huevos.

Recientemente el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom advirtió que todas las personas "debemos prepararnos" para una posible pandemia de gripe aviar humana H5N1, dicha cepa del virus influenza infecta principalmente a las aves, pero no descartan que también pueden infectar a los humanos.

