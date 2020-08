Pandemia provoca un “baby boom” de elefantes en Kenia

La pandemia de coronavirus tiene un trasfondo singular en Kenia. Entre las cifras de contagiados y fallecidos destaca una estadística esperanzadora aunque no tenga que ver con los humanos: el llamado “baby boom” de elefantes.

De acuerdo con información del portal 20 minutos, desde que en marzo se declaró la pandemia por la Covid-19, se ha reportado el nacimiento 140 crías de elefante en el parque nacional de Amboseli, Kenia: todo un “baby boom”, según los responsables del lugar.

Además, se cree que este aumento en la natalidad es producto de las restricciones de movilidad y la baja en la llegada de turistas en el parque por motivo de la pandemia. También al infrecuente aumento de las lluvias lo que provocó que haya más alimento para los elefantes.

Winnie Kiiru, una de las líderes de la fundación Elephant Protection Initiative ha dicho en un comunicado en twitter que "hay mucho que celebrar por estas cifras", sin embargo alerto que los efectos económicos de la pandemia podrían provocar en un futuro cercano una “competencia” por la tierra entre humanos y elefantes.

Dr. Winnie Kiiru from the EPI Foundation discusses the successes and challenges of elephant conservation in 2020 and wishes you a happy World Elephant Day! pic.twitter.com/M0vwoBIRgD