Papa Francisco anuncia visita a Hungría: migración, tema principal

El papa Francisco visitará a Hungría a fines de abril, anunció el Vaticano, y se espera que aborde allí los temas de la migración a Europa y la guerra de Rusia en Ucrania.

El viaje entre el 28 y 30 de abril a Budapest será una visita de Estado oficial, luego que el pontífice hizo una breve escala allí en 2021 para clausurar una conferencia religiosa.

Pope Francis will make an Apostolic Journey to Hungary from 28 to 30 April, where he will follow a busy itinerary in the country's capital of Budapest.



Find out more about the Pope's 41st Journey abroad: https://t.co/V5xcaJRDy5