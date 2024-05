Papa Francisco “cierra las puertas” a diaconisas en la Iglesia Católica

El Papa Francisco expresó su oposición a la idea de ordenar diaconisas a las mujeres católicas en una nueva entrevista en la televisión estadounidense CBS.

"Si se trata de diáconos con el Orden Sagrado, no", ha dicho preguntado directamente por la posibilidad de ordenar diaconisas, refiriéndose al sacramento por el que diáconos, sacerdotes y obispos son ordenados en sus respectivos ministerios.

Pope Francis says he has never considered his personal legacy. "The Church is the legacy," he says. "The Church, not only through the Pope, but through you, through every Christian, through everyone." pic.twitter.com/ul54GKANta