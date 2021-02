Papa Francisco pide un mundo más justo y atención sanitaria basica tras el virus

Roma. — El papa Francisco instó el lunes a aprovechar la crisis del coronavirus como una oportunidad revolucionaria para crear un mundo que sea más justo en lo económico y en lo medioambiental, y donde todos tengan garantizada la atención sanitaria básica.

Francisco hizo esa petición en su mensaje anual sobre política exterior ante los embajadores acreditados en la Santa Sede.

Francisco instó a los gobiernos representados ante el Palacio Apostólico a contribuir a las iniciativas globales para proporcionar vacunas a los pobres y aprovechar la pandemia para reformular lo que describió como un modelo económico enfermo que explota a los pobres y a la Tierra.

"Tiene que haber una clase de nueva revolución copernicana que ponga a la economía al servicio de los hombres y mujeres, no al revés", dijo en referencia al cambio de paradigma en el siglo XVI que estableció que el centro del universo era el Sol, no la Tierra.