Papa Francisco asegura que guerra de Rusia y Ucrania acaba este 9 de mayo

El papa Francisco aseguró que Victor Orban, primer ministro de Hungría le informó que Rusia planea acabar con la guerra contra Ucrania este nueve de mayo, día en que se celebra el Día de la Victoria Rusa.

A través de una entrevista para el medio italiano Corriere della Sera, el pontífice declaró lo mencionado por el funcionario de Hungría.

"Orban, cuando lo conocí, me dijo que los rusos tienen un plan, que todo terminará el 9 de mayo", expresó el papa Francisco para el medio citado.

También declaró que esta nueva revelación explica el por qué las acciones de invasión masiva que ha tomado el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Esto también explicaría la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbás, es Crimea, es Odesa, le está quitando el puerto del Mar Negro a Ucrania, es todo" detalló el papa.

Sin embargo, resaltó que aunque se tiene la especulación de que la invasión podría acabar en estos días realizó un llamado para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para detener la guerra.

"No hay suficiente voluntad de paz. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra".

Papa se siente preparado para ir a Rusia

El sumo sacerdote también aprovechó para reiterar que se encuentra preparado para visitar Rusia y aunque no ha recibido una respuesta por el mandatario ruso asegura que se sigue insistiendo.

“Todavía no hemos recibido una respuesta y seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión en este momento. Pero tanta brutalidad, ¿cómo no detenerla? Hace veinticinco años experimentamos lo mismo con Ruanda" declaró el papa Francisco.

(con información de CNN)