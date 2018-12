Familia adopta a dos osos como mascotas

Agencia

MOSCÚ, Rusia.- Si bien el oso es uno de los símbolos más importantes en Rusia, la familia Panteleenko lo ha llevado a otro nivel, al tener a dos viviendo con ellos como si fueran mascotas.

Recientemente, un video de un oso abrazando a un hombre se volvió rápidamente viral por el gran tamaño del animal y la serenidad del individuo, al que abraza amorosamente.

De acuerdo con información de Infobae, el nombre de este oso es Semyon y al hombre que abraza es Yuri Panteleenko, quien vive con su esposa e hijos en Moscú, Rusia, una familia de artistas circenses que viven con Semyon y su padre Stepan, otro oso de 24 años.

Svetlana y Yuri Panteleenko adoptaron a Stepan (le llaman Stiopa de cariño), cuando tenía sólo tres meses. Lo encontraron unos cazadores en un bosque y estaba en muy malas condiciones, lo llevaron a un zoológico de Leningrado, habían cinco osos más con él y cuando la pareja los vio les compró pan para alimentarlos, todos comieron efusivamente excepto Stepan.

La pareja se conmovió porque los demás lo golpeaban y no lo dejaban comer, curiosamente cuando Yuri se acercó se subió a su regazo, lo abrazó y comenzó a lamerlo como si fuera su madre, por lo que la pareja decidió adoptarlo.

La pareja trabajaba con un grupo circense itinerante ruso y Stepan comenzó a viajar con ellos por todo el mundo.

Svetlana relató al portal de noticias RT que estuvo encantada de los años que vivió en América Latina y que le gustó mucho el clima y la gente amable y alegre. Cuando habla sobre el tiempo que vivieron allá los ojos le empiezan a brillar y una gran sonrisa se dibuja en su boca. Cuenta que una vez en Cali, Colombia, tuvieron que llamar a un taxi para poder llevar a Stepán al veterinario.

Tenía un terrible dolor de muela. Lo único que dijeron al taxista es que iban a llevar a un perro. "Es un pastor siberiano", le dijeron los Panteleenko mientras encontraban la dirección del veterinario, cuando llegaron la esposa se negó a recibirlos y corrió despavorida pero al poco rato pudieron encontrar a otro veterinario que los ayudó con el gran problema.

Temor al narcotráfico

Sin embargo, los problemas que acarreaba el narcotráfico en la década de los 90 los hizo regresar a su patria. "A los artistas nos trataban bien, esos problemas no nos afectaban. Pero nos íbamos acostumbrando a que cada día mataban a alguien, lo escuchábamos en las noticias. Y al principio nos sorprendía. Ya luego era una noticia más. Y eso no nos gustaba. Además, a Stepan no le gustaba la vida del circo", relató Yuri.

Por lo que se retiraron del circo y se establecieron a las afueras de Moscú a vivir. Stepan en una especie de héroe local y varios medios van a entrevistarlo, incluso ha participado en varias películas.

En un principio dudaron de tener a Stepan y creían que no estaba bien tener un oso como mascota y que debería vivir en el bosque con otros osos, sin embargo como no creció junto a otros de su especie, no sabe cazar y no podría sobrevivir solo en su hábitat natural.

Los vecinos de la familia saben que viven cerca de este animal que no es en absoluto salvaje. "Nadie está en contra, al revés, todos lo quieren mucho. Vienen con visitas", cuenta Yuri. "A los niños le encanta tener un amigo así. No es un oso común: el cariño que da no es normal para un animal salvaje.