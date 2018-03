Pareja torturó y asesinó a joven niñera en Londres

Agencia

INGLATERRA.- Irse a Inglaterra para trabajar como "au pair", es para muchos jóvenes, mayoritariamente chicas, una solución temporal a la falta de trabajo y una nueva experiencia. Viajar al extranjero supone aprender o mejorar un idioma, tener el alojamiento pagado, vivir en una familia y disponer de dinero para gastos. A cambio sólo hay que cuidar de los niños, o al menos eso es la teoría.

El tribunal londinense de Old Bailey está juzgando un caso de la muerte de Sophie Lionnet, una au pair francesa de 21 años, que presuntamente fue torturada y asesinada en septiembre por sus empleadores, Sabrina Kouider y Ouissem Medouni, también franceses. Los restos de la joven fueron hallados calcinados en una hoguera en el jardín de la vivienda. Cuando fueron descubiertos por los vecinos, Ouissem aseguró con toda calma que sólo estaba quemando un cordero, informa el portal La Vanguardia.

Según el fiscal, Richard Horwell, Sophie se vio atrapada en una rocambolesca y macabra “pesadilla doméstica”. La pareja la torturó para que admitiera que había sido testigo de cómo Mark Walton, un ex miembro de una banda de música llamada Boyzone, que además había sido pareja de Sabrina, drogó y abusó sexualmente de los menores de la casa. Grabaron en sus móviles la supuesta confesión, que para muchos dista de ser voluntaria. Según el fiscal, pocas horas después “acabaron con la vida” de la joven. El cuerpo mostraba signos de “violencia significativa”, con fracturas en esternón, cuatro costillas y mandíbula.

Este es un caso extremo que nada tiene que ver con el de los miles de chicas que llegan a Londres todos los años para ser au pairs. El problema es que en el Reino Unido esta actividad no está regulada porque no ha firmado el Acuerdo Europeo sobre Colocación de Au pairs, de 1969. El Ministerio del Interior sólo ofrece recomendaciones y explica que, “su actividad no está clasificada como trabajo o empleo” y por lo tanto no tienen derecho al salario mínimo o a vacaciones pagadas.

Se considera más bien como un intercambio cultural. Por ello “son tratadas como miembros de la familia en la que viven y a cambio reciben dinero para sus gastos, que oscila entre 70 y 85 libras esterlinas a la semana” (80-97 euros), suelen tener derecho a una habitación privada, comidas gratis y tiempo para asistir a clases de inglés. A cambio, su trabajo consiste en ayudar a cuidar a los niños y hacer tareas domésticas “ligeras”, por un total de 30 horas semanales.