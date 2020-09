París: Hieren a dos hombres cerca de ex oficinas de Charlie Hebdo

París.- Un ataque con arma blanca el viernes cerca de las antiguas oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, en París dejó dos personas heridas, informaron las autoridades, que detuvieron a dos sospechosos. La fiscalía antiterrorista de Francia dijo que investiga el caso.

El motivo de la agresión no estaba claro en un primer momento y se desconocía si estaba relacionado con Charlie Hebdo, medio que fue atacado por extremistas islamistas en enero de 2015, matando a 12 personas.

El fiscal Jean-François Ricard dijo que el principal sospechoso del ataque fue arrestado junto con otra persona. Agregó que el agresor no conocía a las personas que fueron agredidas, dos trabajadores de una productora de documentales que habían salido a la calle para fumar.

La policía no hizo públicas las identidades del agresor ni de los heridos. Se abrió una investigación por “intento de asesinato en relación con una organización terrorista”, según un funcionario de la fiscalía.

El primer ministro Jean Castex dijo que la vida de los dos heridos no estaba en riesgo y ofreció la solidaridad del gobierno a los familiares y colegas de las víctimas.

Reporteros de The Associated Press en el lugar vieron cómo la policía sitiaba un vecindario del este de la capital francesa, cerca de la estación de metro Richard Lenoir, el cual permanecía acordonado horas después. Los alumnos de nueve escuelas de la zona quedaron un tiempo bajo resguardo.

“Todo el equipo de Charlie ofrece apoyo y solidaridad a sus antiguos vecinos y colegas de PLTVfilms y a las personas afectadas por este odioso ataque”, tuiteó Charlie Hebdo.

Toute l'équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères @PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque.