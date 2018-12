Irlanda aprueba proyecto para legalizar el aborto

Agencia

IRLANDA.- El proyecto legislativo que legaliza los servicios de aborto superó todas las etapas de debate en el parlamento irlandés, el Oireachtas, y ahora será enviado al presidente Michael D Higgins para su promulgación como ley, reporta RTE News.

Este jueves, el documento, conocido bajo el nombre de 'The Regulation of Termination of Pregnancy Bill' (Ley de regulación de la terminación del embarazo), fue aprobado por el Senado irlandés tras nueve horas de debate.

También te puede interesar: Abaten al responsable del tiroteo en Estrasburgo

Previamente, el proyecto de ley fue objeto de acalorados debates tanto en la Asamblea Irlandesa (la cámara baja) como en el Senado, a lo largo de los cuales se discutieron alrededor de 350 enmiendas, señala The Irish Times.

Sin embargo, solo unos pocos cambios propuestos por el Gobierno fueron aprobados, lo que incluyó la eliminación del requisito de que fuese un mismo médico el que extendiese a cada mujer la autorización para un aborto y el que lo realizara.

El ministro de Salud irlandés, Simon Harris, calificó esta jornada como “día histórico”. Según el alto funcionario, lo aprobado “allana el camino para implementar el servicio para la interrupción del embarazo en enero de 2019”. “La aprobación de la legislación permite el inicio de un nuevo viaje. Es el comienzo de una nueva era para la atención médica de las mujeres”, destacó.