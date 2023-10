Parlamento ruso vota para rescindir tratado de ensayos nucleares

La cámara baja del Parlamento ruso aprobó de manera preliminar el martes un proyecto de ley que revoca la ratificación de una prohibición global de ensayos nucleares con el fin, según el Kremlin, de colocarse a la par de Estados Unidos.

La Duma de Estado votó por unanimidad rescindir la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT por sus siglas en inglés) en la primera de tres lecturas obligatorias. La votación final está prevista para los próximos días.

Semanas atrás, el presidente ruso Vladímir Putin dijo que Moscú podría revocar la decisión de 2000 de ratificar el tratado para “reflejar” la posición de Estados Unidos, que lo ha firmado, pero no lo ha ratificado.

