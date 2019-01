Agencias

Washington, E.U.- Washington anunció el bloqueo de las ganancias de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) como medida de presión para lograr una transferencia pacífica del poder en el país sudamericano.

Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense, informó que la filial de la petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, Citgo, podrá continuar sus operaciones si esta deposita sus ganancias en una cuenta bajo control estadounidense, desde la cual se transferirán los recursos a la Asamblea Nacional y al presidente legítimo Juan Guaidó.

La sanción anunciada desde la Casa Blanca implica el bloqueo de usd 7.000 millones de activos de la petrolera venezolana, lo que provocará pérdidas por más de 11 mil millones de dólares a la petrolera y al gobierno de Nicolás Maduro.

Lo anterior “ayudará a evitar futuros desvíos de activos de Venezuela por (parte de) Maduro y mantener esos activos para el pueblo venezolano”, dijo Mnuchin.

“El camino para aliviar estas sanciones es a través de la rápida transferencia del control al presidente interino o un gobierno posterior, elegido democráticamente”, agregó, al tiempo que remarcó que esta decisión tiene efectos inmediatos.

