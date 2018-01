Turcos y kurdos arman trifulca en aeropuerto de Alemania

Agencia

ALEMANIA.- Decenas de viajeros turcos que esperaban por abordar un vuelo a Estambul, se enfrentaron en una "batalla campal" con manifestantes kurdos que se acercaron al aeropuerto alemán de Hannover, para protestar por incursión militar del régimen de Recep Tayyip Erdogan, contra el kurdistán sirio.

Los protestantes llegaron a la terminal con banderas y al grito de "Erdogan terrorista". La tensión no demoró en llegar a los golpes, hasta que la pelea fue controlada por los agentes de seguridad. En Alemania residen un millón y medio de turcos, informa el portal Infobae.

Las protestas fueron prohibidas completamente esta semana en Ankara, mientras dure la operación militar, bajo motivos de seguridad. Además, 51 personas han sido detenidas por sus publicaciones en redes sociales sobre el tema.

Por su parte, las autoridades locales kurdas decretaron una "movilización general" para defender el enclave de Afrin, en el norte de Siria, urgiendo a los civiles a "tomar las armas" en el cuarto día de la ofensiva lanzada por Turquía.

