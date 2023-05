Pelea en cumbre del Mar Negro: diputado ucraniano golpea a funcionario ruso

Delegados de Ucrania y Rusia tuvieron que se separados tras un altercado durante un cumbre entre los países del Mar Negro en la capital turca, Ankara.

Oleksandr Marikovski, un parlamentario ucraniano, propinó varios golpes en la cabeza a un funcionario ruso luego de que le arrebató una bandera ucraniana de las manos durante la cumbre celebrada el jueves en el parlamento turco.

Un video publicado en la página de Facebook de Marikovski muestra cómo el diputado ondea la bandera detrás de la delegada rusa, Ola Timofeeva, mientras ella graba un video con su celular. Un hombre se acerca, agarra la bandera y es perseguido por Marikovski.

A continuación te dejamos con el video:

Moment fight breaks out between Russian and Ukrainian delegates at Turkey conference.



The video shows a Ukrainian MP, Oleksandr Marikovski, clashing with his Russian counterpart Valery Stavitsky, after Stavitsky snatched away his flag.



Read more 🔗 https://t.co/yBobl2dd6r pic.twitter.com/BvpW5TUdRo