Detectan pesticida cancerígeno en cereales de avena

Agencia

Ciudad de México.- Cereales de reconocidas marcas, entre ellas Kellogg’s y Quaker, contienen un tipo de pesticida que está considerado como cancerígeno, así lo dio a conocer el Grupo de Trabajo Ambiental (EGW, en sus siglas inglés) en un estudio.

La organización ecologista analizó 45 productos, en su mayoría hechos con avena, y determinó que todos menos dos tenían rastros de glifosato, un herbicida que puede causar cáncer en animales y "probablemente" en humanos, informa el portal UNO TV.

También te puede interesar: Cervecera apuesta por producto con cannabis

De acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, los siguientes tenían niveles por encima de lo que los científicos de EWG consideran seguros para los menores, que es de 0.01 miligramos por día:

-Granola con miel de Nature's Path Organic

-Granola clásica de Back to Nature

-Avena Quaker con granola, miel, pasas y almendras

--Granola con nuez y plátano de Back to Nature

-Granola Nature Valley con avena y miel

-Cereal de semillas de lino con vainilla y mora azul KIND

-Avena instantánea Quaker sabor original

-Cereal de avena Quaker con "huevos de dinosaurio"

-Avena instantánea original de Great Value

-Cereal de avena Umpqua con nuez pecana y maple

-Avena instantánea Market Pantry con fresas y crema

-Cereal tostado Kashi "Heart to heart"

-Cheerios tostados con avena

-Lucky Charms

-Cereal multigrano original Barbara's

-Cereal de avena Cracklin 'Oat Bran de Kellogg's

-Barra de granola orgánica con frutos rojos Cascadian Farm

-Cereal de avena y miel con coco tostado KIND

-Barras de granola Nature Valley con avena y miel

-Barra de granola Quaker Chewy con chispas de chocolate

-Barras Nutrigrano Kellog's de fresa

-Avena Quaker Steel Cut

-Avena clásica Quaker

-Avena Bob's Red Mill Steel Cuts

-Avena orgánica de Nature's Path

-Todas las avenas convencionales de Bulk Bin

-Avena clásica Bob's Red Mill

Los que no tenían el pesticida cancerígeno son:

Avena instantánea orgánica de Simple Truth.

Avena orgánica de 365 Organic Old-Fashioned.

En febrero pasado, especialistas de la Universidad de la Sorbona de París, ya habían advertido de que los cereales del desayuno pueden ser tan cancerígenos como las carnes procesadas.

El caso de Monsanto

El 10 de agosto, un jurado de California condenó a la multinacional Monsanto a indemnizar con 289 millones de dólares a un hombre que aseguraba que el cáncer terminal que padecía se debe a su exposición a un producto con glifosato.

Por su parte, Monsanto ha defendido el producto y ha afirmado que el glifosato "es seguro para el uso humano".