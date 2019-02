¿Tendrás que facturar gastos para recibir pensión alimenticia?

Agencias

Costa Rica.- En el país caribeño se discute una ley que obligaría a madres o padres divorciados a facturar sus compras, el propósito de esta ley es demostrar que la pensión alimenticia que reciben se use exclusivamente para los gastos de los hijos.

De acuerdo con el portal de Noticieros Televisa, la iniciativa busca prevenir que estos recursos sean utilizados para adquirir productos o servicios ajenos a las necesidades de los niños.

Según el reporte de medios locales, las facturas servirán como comprobantes de acreditación del uso eficiente de dichos recursos.

La iniciativa fue propuesta por el diputado Harllan Hoepelman Páez, presidente de la Comisión de la Niñez y Juventud. El legislador costarricense aclaró que su proyecto no busca generar polémica en torno a una cuestión de género, sino va “en contra de aquella persona que mal administra el dinero; el que nada debe nada teme.”

Hemos encontrado testimonios de padres que dicen: he dado mi dinero, he pagado la pensión y llego a ver a mis hijos y los veo mal cuidados, mal alimentados; y más bien si se quejan ante el otro cónyuge se viene una denuncia de apartarse, de no dejarlo ni llegar a la casa y todo eso va en detrimento del menor de edad.

En caso de que la iniciativa de ley sea aprobada, Costa Rica sería el primer país de Latinoamérica en solicitar al progenitor la rendición de cuentas para acreditar que los recursos de una pensión alimenticia sean aprovechados para el bienestar de los hijos.