Pentágono prohíbe veladamente la bandera confederada

Washington.- El Pentágono prohibió el viernes mostrar la bandera confederada en las instalaciones militares, utilizando una política redactada cuidadosamente que no menciona la palabra prohibición ni ese estandarte en específico.

La nueva normativa, detallada en un memorándum, fue descrita por algunos funcionarios como una forma creativa de prohibir la bandera sin contradecir abiertamente ni hacer enfurecer al presidente Donald Trump, que ha defendido el derecho de la gente a mostrarla.

Firmado por el secretario de Defensa Mark Esper el jueves por la noche tras semanas de discusiones, el memo enlista los tipos de banderas que pueden ser izadas y mostradas en instalaciones militares: La bandera confederada no está entre ellas, lo que de hecho la proscribe sin mencionarla. La AP fue la primera en reportar los detalles de la política.

“Siempre debemos permanecer enfocados en lo que nos unifica, nuestro juramento a la Constitución y nuestro deber compartido de defender a la nación", afirma Esper. “Las banderas que ondeamos deben concordar con los imperativos de las fuerzas armadas de buen orden y disciplina, tratar a todas nuestras personas con dignidad y respeto, y rechazar símbolos divisivos”.

Today I issued a memorandum to the force on the display of flags at @DeptofDefense facilities. With this change in policy, we will further improve the morale, cohesion, and readiness of the force in defense of our great Nation. pic.twitter.com/YQPc3kxf4V