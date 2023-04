Pentágono: Filtraciones ‘un grave riesgo’ para la seguridad nacional de EU

Ante las recientes filtraciones de documentos que contienen información altamente confidencial y clasificada, el Departamento de Defensa, ha indicado que significa un riesgo muy grave para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Por ello, el Pentágono se encuentra "trabajando sin descanso para determinar el alcance y la escala de la distribución de la información" y su veracidad, así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz Chris Meagher.

Asimismo, el Pentágono se encuentra realizando una evaluación de daños, mientras el Departamento de Justicia ha abierto ya una investigación criminal.

"Hemos estado en comunicación con el Departamento de Defensa en relación con este asunto y hemos comenzado una investigación. Declinamos realizar más comentarios", ha indicado el Departamento de Justicia en un comunicado.

Ante los hechos, la Casa Blanca Casa Blanca ha asegurado este lunes que los documentos filtrados recientemente han sido "manipulados" y ha puesto en duda la autenticidad de algunos de esos textos.

A lo que han indicado que no hablarán de la validez de todos los documentos. A lo que trabajarán para esclarecer la validez de todos los documentos que están por ahí, explicó el portavoz de Seguridad Nacional de la Presidencia estadounidense, John Kirby.

Asimismo, Kirby ha explicado que el presidente Joe Biden, fue informado ya la semana pasada sobre la filtración y se le ha actualizado la información durante el fin de semana, una vez se han puesto en contacto con los aliados afectados.

Al ser interrogado sobre si ya se ha frenado la filtración o si se pueden publicar más documentos, Kirby ha reconocido que no los sabe. "No lo sabemos. Realmente no lo sabemos", ha apuntado.

Los documentos al parecer permanecieron en Discord desde enero hasta principios de marzo, cuando un usuario publicó decenas de ellos en un grupo con un mayor número de miembros.

Desde entonces, al menos una decena de archivos fueron difundidos. La semana pasada salió a la luz una versión editada de uno de estos documentos a través de la aplicación de mensajería rusa Telegram.

Los documentos detallan la evaluación estadounidense de la guerra en Ucrania e incluyen planes para reforzar al Ejército ucraniano con vistas a una contraofensiva, así como datos sobre el estado de las fuerzas rusas. Además, incluye material sensible sobre Canadá, China, Israel o Corea del Sur.

El problema son principalmente los mensajes que se extrapolan del material filtrado, como la confirmación de que Estados Unidos espía a sus aliados, incluida Ucrania, o la estimación de que Rusia podría ganar la guerra en Ucrania por desgaste debido a la escasez de municiones y armas de Ucrania y a las limitaciones de sus defensas aéreas.

John Kirby warns journalists not to report on leaked Pentagon documents.



"This is information that has no business in the public domain...It has no business...on the front pages of newspapers or on television." pic.twitter.com/625CxNIarI