EU: Pentágono, Semar y Sedena refrendan compromiso de trabajar juntos

Alejandro Albarrán García

Washington.- El nuevo líder del Pentágono de Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que se comunicó con los Secretarios de Defensa y Marina de México, Luis Cresensio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, y que reafirmaron compromiso de trabajar en conjunto.

"Esta mañana tuve el placer de hablar con mis contrapartes mexicanos, el Secretario de la Defensa Nacional General Cresencio y el Secretario de la Marina Ojeda", dijo Austin en su cuenta de Twitter.

"Hablamos del fuerte compromiso de EU con nuestra relación de defensa bilateral, así como de cooperación de seguridad y defensa regional. Espero trabajar con ambos en el futuro".

