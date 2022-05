Policía de Israel reprime funeral de periodista de Al Jazeera asesinada

El traslado del ataúd de la periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh este viernes se convirtió en un enfrentamiento cuando la policía israelí arremetió el viernes contra una muchedumbre de dolientes durante el funeral.

Gendarmes israelíes golpearon a manifestantes con garrotes y los portadores dejaron caer brevemente el ataúd.

La represión se produjo durante una rara muestra de nacionalismo palestino en Jerusalén oriental: la parte de la ciudad que Israel capturó en 1967 y que los palestinos reclaman como capital de un futuro Estado.

Israel dice que Jerusalén oriental es parte de su capital y se ha anexado el área, en un paso que no es reconocido internacionalmente. Israel habitualmente reprime cualquier muestra de respaldo a la causa del Estado palestina.

Miles de dolientes, algunos de ellos con banderas palestinas y coreando: “¡Palestina, Palestina!”, asistieron al funeral de Abu Akleh, quien —según testigos— murió a tiros disparados por soldados israelíes esta semana cuando cubría una redada militar en la Cisjordania ocupada.

“Morimos para que Palestina viva”, coreó la muchedumbre. “Nuestra tierra querida”. Más adelante cantaron el himno nacional palestino.

Antes del funeral, decenas de dolientes trataron de marchar con el féretro desde el hospital a una iglesia católica en la vecina Ciudad Vieja.

La policía dijo que la muchedumbre en el hospital coreaba “incitación nacionalista”, ignoró los llamados a desistir y lanzó piedras a los policías. “La policía se vio forzada a intervenir”.

"The Israeli army is asking people if they are Christian or Muslim. If you’re Muslim you weren’t allowed in." - @ajimran



Israeli occupation forces are attacking Palestinians during the funeral of killed Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh. pic.twitter.com/Xq3VkeOCqn