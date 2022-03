"Están apuntándome": periodista chileno presencia momento de terror en Ucrania

El periodista chileno Jorge Said, corresponsal en Ucrania de Canal 13 de Chile, presenció un momento de terror cuando estaba transmitiendo, le apuntaron con un arma.

Desde el programa "Tu Día" lo contactaron este miércoles anterior para hacer un enlace desde Kiev. Sin embargo, el periodista narró que la situación se estaba volviendo cada vez más tensa, a una semana del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

El corresponsal estaba haciendo un recorrido por las calles de la capital y contó que los militares ya lo habían parado tres veces. De repente se le escucha decir: "Aquí vienen los militares de nuevo, vienen muy agresivos". El periodista intentó dialogar con ellos e indicó a la televisora: "Me esperan un poquito… están apuntándome".

Un periodista chileno, Jorge Said, es disparado por militares ucranianos. Denuncian que es una práctica que están usando, denunciada por algunos y justificada por otros estos días.



Les acusan de ser "espías rusos", a pesar de ir identificados como PRENSA pic.twitter.com/mQVESeovTj — Al Otro Lado de la frontera de Ucrania (@OLMB14) March 3, 2022

Tras un cruce de palabras, se escucha un disparo y se ve a Said agacharse en reacción. Los conductores del programa, tras el susto inicial, afirman que el corresponsal está bien.

Said volvió a salir en pantalla y aclaró que se trató de un disparo al aire, que no sufrió lesión alguna.

"Estoy muy bien. Lo que pasa es que ellos (los militares) están haciendo control y aquí hay disparos… Están muy nerviosos hoy".

Señaló que quizá él no entendió la instrucción que le estaban dando. "Seguramente la instrucción no era que yo me fuera, sino que me tirara al suelo… Aquí hay un problema de idiomas enorme".

Explicó que le verificaron el pasaporte y una vez que vieron su visa norteamericana, todo cambió. "Es el aliado acá… eso cambia todo".

Muchos corresponsales han optado por abandonar Kiev en los últimos días, ante la intensificación de los combates.

(Con información de El Universal)