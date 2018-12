Encarcelan a 251 periodistas por hacer su labor

Agencia CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité Para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó el jueves que al menos 251 periodistas fueron encarcelados hasta comienzos de diciembre por su labor informativa, según un análisis de la institución sin fines de lucro dedicada a velar y promover el respeto a la libertad de prensa en el mundo.

La CPJ, que sigue de cerca y defiende el derecho de los periodistas a informar las noticias sin temor a represalias, puntualizó que nuevas oleadas represivas en China, Egipto y Arabia Saudita sustentaron la ofensiva global contra la libertad de prensa en 2018 por tercer año consecutivo, publica el portal de noticias Infobae.

El texto informó que Turquía liberó a un pequeño grupo pero siguen siendo el líder mundial en el encarcelamiento de periodistas.

En el 2017, la CPJ dijo que 272 fueron encarcelados en todo el mundo.

"Los regímenes autoritarios cada vez más utilizan el encarcelamiento para acallar las voces disidentes", dijo CPJ el jueves. "El encarcelamiento de cientos de periodistas se convierte en la norma".

