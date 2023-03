El material genético recabado en un mercado chino cerca de donde se detectaron los primeros casos de Covid-19 en personas muestra que el ADN de un perro-mapache se combinó con el virus, lo que agrega evidencia a la teoría de que la pandemia se originó en animales, no en un laboratorio, dicen especialistas internacionales.

Aún no se sabe a ciencia cierta cómo fue que surgió el coronavirus. Muchos científicos suponen que lo más probable es que haya saltado de animales a la gente (como ha sucedido antes con muchos otros virus) en un mercado de animales silvestres en Wuhan, China. Sin embargo, en Wuhan hay numerosos laboratorios implicados en recolectar y estudiar diversos coronavirus, lo que azuza teorías que los científicos dicen son plausibles de que el virus podría haberse escapado de uno de ellos.

Los nuevos hallazgos no resuelven la interrogante, y no han sido examinados formalmente por otros expertos ni publicados en alguna revista de prestigio.

Las muestras fueron tomadas de superficies en el mercado de mariscos Huanan en Wuhan, donde fueron detectados los primeros casos de Covid-19 en seres humanos a finales de 2019. Tedros dijo que científicos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) chino incluyeron recientemente las secuencias genéticas en la mayor base de datos del mundo sobre virus.

Después fueron retiradas de ese lugar, pero no antes de que un biólogo francés hallará la información por casualidad y la mostrara a un grupo de científicos ajenos a China que intentan encontrar el origen del coronavirus.

